Ex deputato, quindi scrittore, giornalista, opinionista e infine professore di comunicazione politica. È la clamorosa evoluzione del più “duro e puro” dei (ex) 5 Stelle, quell’Alessandro Di Battista da mesi in predicato di dare vita ad un suo movimento politico.

Nell’attesa Dibba ha però deciso di dedicarsi a una nuova veste, quella di consulente di comunicazione politica. Il suo volto è infatti in bella mostra nella pubblicità di un evento online che si terrà il prossimo 18 maggio, una tre ore di formazione sulla comunicazione politica “con Marco Venturini e Alessandro Di Battista, in una call interattiva con possibilità di fargli domande e chiedere consigli personalizzati, in vista delle imminenti elezioni amministrative”, si legge sul sito.

Una opportunità che “se sei candidato alle prossimi elezioni non puoi perdere”, recita il claim. Il costo? Per ora si parla di 39 euro, ma il prezzo potrebbe aumentare: un contatore nella pagina recita infatti che tra sei giorni il costo subirà un aumento non meglio specificato. In regalo, con spedizione gratuita, anche libro cartaceo “Il Manuale del Candidato”, scritto da Venturini.

Accanto a Dibba il corso sarà tenuto da Venturini, che si descrive come un “consulente in comunicazioni politica per candidati di ogni livello” che ha “formato migliaia di candidati nella sua carriera portandoli ad ottenere il loro miglior risultato possibile nelle tornati elettorali”.

Ma il vero protagonista è lui, Di Battista, che dopo la non ricandidatura nel 2018, i viaggi/reportage nel mondo e l’addio al Movimento 5 Stelle, si è di fatto trasformato in una sorta di influencer politico, lanciando strali contro la classe politica dai suoi seguitissimi profili social.

Quanto agli ‘ideali’ di Dibba, influenzeranno il corso tenuto dall’ex deputato 5 Stelle? Secondo gli organizzatori no, anzi, “le idee politiche del docente non influenzano in nessun modo la qualità della lezione”.

