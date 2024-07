Ha perso la medaglia di bronzo soltanto per un centesimo di secondo, Benedetta Pilato, arrivata quarta ieri sera nella finale olimpica dei 100 metri rana. Un risultato che avrebbe deluso in molti per una delle atlete azzurre attese a medaglia ma non lei, in passato primatista del mondo sui 50, ma spesso in difficoltà nella distanza più lunga. Subito dopo la gara ha commentato la sua prestazione, iniziata in prima corsia, a lato, dove non è certo abituata a stare, e lo ha fatto con lacrime di gioia: “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace, però le mie sono lacrime di gioia, ve lo giuro. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita. Un anno fa non ero neanche in grado di farla questa gara. Ci ho provato dal primo metro. Questo è solo un punto di partenza. Il cambiamento mi serviva, mi ha aiutato tantissimo. Tutti si aspettavano di vedermi sul podio? Tutti tranne me“, ha dichiarato Pilato a sorpresa, non mostrando alcun segno di delusione per essere finita fuori dal podio.

L’attacco di Di Francisca: “C’è o ci fa?”

Parole che hanno stupito Elisabetta Caporale, giornalista Rai al seguito del nuoto e i tanti telespettatori, ma persino Elisa Di Francisca, ex schermitrice, che nella trasmissione ‘Notti Olimpiche’ ha ammesso di non aver capito lo stato d’animo della nuotatrice: “Non ho capito niente ci fa o ci è? Fate un’altra intervista per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli. Sinceramente non l’ho capita. Ci è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. Questa intervista è surreale. È assurdo, ma che ci è venuta a fare se non per vincere? Io rabbrividisco, dico solo questo”. Ma le parole di Benedetta sembravano veramente sincere, tanto che nelle ore successive ha ripostato una lunghissima serie di commenti e complimenti di atleti e compagni di squadra.

Di Francisca chiama Benedetta Pilato

Il commento in tv ha scatenato la polemica sportiva/emotiva che ha infiammato il web per tutte le ore della mattinata, tra chi appoggiava la tesi di Di Francesca e chi invocava il rispetto per una 19enne alla sua prima finale olimpica dopo aver saltato quella di Tokyo. Un tam-tam mediatico messo a freno in prima persona dalla stessa Di Francisca, che come riportato da LaPresse ha chiamato Benedetta per scusarsi: “Ho detto quelle cose in buona fede e devo spiegazioni soltanto ai diretti interessati. Per questo ho parlato al telefono con Benedetta e le ho spiegato le mie ragioni, le ho chiesto scusa per aver urtato la sua sensibilità, spero di incontrarla anche dopo le gare. Abbiamo chiarito, a me interessava questo”.

