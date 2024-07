Pausa caffè da dimenticare per Luca Sacchi, voce della Rai per le gare di nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024 in coppia con Tommaso Mecarozzi. Di ritorno da un break pubblicitario, l’ex nuotatore si è lasciato andare ad un racconto in diretta tv che sta spopolando sui social. “In sala stampa c’è un caffè che guarda che proprio pendant con le acque della Senna. Probabilmente è fatto con la stessa acqua del fiume e allungato con un solubile di bassa qualità”.

il commentatore della Rai ha alleggerito l’atmosfera durante le batteria degli 800 metri stile libero, con una stoccata che richiamava le recenti polemiche riguardanti l’inquinamento del celebre fiume parigino, che ha costretto alla cancellazione dei test di triathlon previsti per ieri e oggi, Un problema, quello della Senna inquinata, che mette in serio dubbio il nuoto in acque libere.

Il punto sulla Senna

“Stiamo monitorando molto da vicino il livello della Senna, scende molto rapidamente, le previsioni del tempo ci dicono che sarà sereno, oggi in particolare fa molto caldo. Siamo fiduciosi che riusciremo a far svolgere le gare e a non cancellare il triathlon domani e mercoledì” ha detto alla stampa il dg del Comitato organizzatore, Etienne Thobois, rispondendo alla domanda sull’eventuale annullamento di gare sulla Senna. “Abbiamo ancora un piano B per le gare di venerdì – ha aggiunto in considerazione del possibile ritorno della pioggia nei prossimi giorni – per quanto ci riguarda siamo fiduciosi”.

non il caffé che fa pendant con l’acqua della senna💀💀 pic.twitter.com/hhlBlLRww2 — g 🦋🫐🪁🪼 (@giuliapupilla) July 29, 2024

