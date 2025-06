Dies Iran, muore l’Iran. Questo il tema al centro de L’Ora del Riformista, l’appuntamento settimanale che ospita il confronto sui principali temi internazionali e di politica interna. Dalla notte di venerdì 13 giugno è in corso una nuova guerra in Medio Oriente, quella tra Israele e l’Iran che finanzia da tempo i suoi proxy (Hamas, Hezbollah, Houthi).

Al dibattito, a partire dalle 15, partecipano il direttore Claudio Velardi, Maria Luisa Fantappiè, responsabile del programma “Mediterraneo, Medioriente e Africa” dell’Istituto Affari Internazionali; Carlo Giovanardi, ex ministro per i Rapporti con il Parlamento, promotore di importanti iniziative al fianco di Israele e dell’Ucraina; Marta Ottaviani, giornalista e scrittrice, esperta di Medio Oriente e Russia; Ashkan Rostami, dissidente iraniano, fuggito da Teheran e residente in Italia dal 2015; Riccardo Sessa, già ambasciatore d’Italia a Belgrado, Teheran, Pechino e ora presidente della Sioi. Modera Aldo Torchiaro.

