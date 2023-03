Diletta Leotta aspetta un figlio. Questa volta è ufficiale: la conduttrice è incinta. Non è gossip, non sono rumours. A farlo sapere lei stessa, tramite Instagram, insieme con il fidanzato Loris Karius. “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”, si legge nel post accompagnato da un video in cui si vedono i due mentre si baciano e si abbracciano, visibilmente emozionati. La presentatrice televisiva in lacrime.

L’annuncio è stato pubblicato sui social mentre la coppia si trova a Dubai, dove i due al momento stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme. Leotta e il portiere tedesco ex Liverpool e al momento in forza al Newcastle avevano ufficializzato la loro relazione lo scorso novembre, sempre sui social. L’indiscrezione sulla gravidanza era già circolata nelle scorse settimane tra social e media.

