Compirà 20 anni il prossimo 11 ottobre e oggi, all’esordio da titolare in serie A, Daniel Maldini è subito andato in gol nella vittoria per 2-1 del Milan in casa dello Spezia. La dinastia Maldini, partita con nonno Cesare negli anni ’50, con la maglia rossonera continua. Dodici anni dopo l’addio di papà Paolo, il figlio Daniel ha firmato al 3′ del secondo tempo la rete che sblocca il match contro i liguri con un colpo di testa su cross di Kalulu.

Un gol storico che ha fatto esultare lo stesso genitore, diretto tecnico del Milan, presente in tribuna allo stadio Alberto Picco. Rispetto a Cesare e Paolo Maldini, di ruolo difensori, Daniel è un centrocampista offensivo, e in questa stagione ha già collezionato tre presenze dopo l’esordio in serie A avvenuto il 2 febbraio 2020.

Daniel ha esordito da titolare in serie A esattamente 12 anni, 3 mesi e 25 giorni dall’ultima volta con la casacca rossonera del padre Paolo, il 31 maggio del 2009, in occasione della vittoria del Milan a Firenze, 24 anni dopo l’esordio a Udine (20 gennaio 1985).

“Daniel la cosa più importante è che ha talento – ha commentato Stefano Pioli, tecnico del Milan, a fine partita -. Ha tecnica, ha gioco e si sa inserire. Parliamo di un ragazzo che la prima partita da titolare l’aveva fatta un anno fa nel preliminare, ha lavorato tanto, oggi ha giocato nel suo ruolo da trequarti. Credo che possa solo crescere e che abbia le qualità per essere un giocatore che ci potrà dare soddisfazioni in futuro”.

