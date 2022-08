Scrollando la home di Instagram è capitata una particolare foto che ritrae Diodato con in braccio un bambino. “Che il regalo più grande che può farti la vita è quello di riuscire a dare e ricevere amore. E io mi sento fortunato ad averne così tanto intorno a me, grato per quello che mi porto dentro. Con questa foto di puro amore volevo dirvi grazie per i messaggi splendidi, per aver reso questo giorno speciale. Vi voglio bene. Ci abbracciamo presto”, ha scritto il cantante nel post.

Il suo compleanno è stato il 30 agosto e con il post ringrazia tutti per l’affetto e gli auguri. Lo fa con lo speciale post in cui lo si vede con in braccio un bambino. Molti follower sono sobbalzati: Diodato ha un figlio? La risposta è no, si tratta del nipote a cui è molto legato. “Che splendore”, scrive Greta Zuccoli la sua attuale fidanzata.

Dopo la storia con Levante, diventata mamma da poco, Diodato si è legato a Greta Zuccoli, un’altra sua collega, napoletana. Come riporta Io Donna, i due si sono innamorati sul palco nell’estate del 2020: lui l’aveva scelta come vocalist per il suo tour. “Mi sono innamorato della tua voce la sera di un anno fa, mentre ascoltavo la radio, da solo, in macchina, tornando a casa, nella mia Taranto”, ha scritto lui sui social. “Poi, la scorsa estate, ho avuto modo di capire che dietro quella voce c’era un’anima rara, un’artista vera”.

