Novak Djokovic salterà l’ATP/WTA Indian Wells Masters, perché non è vaccinato contro il virus covid-19. Non potrà giocare al torneo in programma a partire da questa settimana il tennista numero uno nel ranking mondiale. Djokovic non può entrare negli Stati Uniti, sarà sostituito da Nikoloz Basilashvili. L’anno scorso era esploso un vero e proprio caso mondiale sulla sua partecipazione – poi saltata – all’Australian Open.

Djokovic aveva presentato una petizione alle autorità statunitensi per ottenere un permesso speciale e partecipare ai tornei di tennis. Washington però continua a non consentire l’ingresso nel Paese ai viaggiatori internazionali non vaccinati. Questa politica, come ha precisato la Transportation Security Administration ha recentemente indicato che la politica non cambierà almeno fino al prossimo 11 maggio.

A ufficializzare il forfait è stata la comunicazione dello stesso torneo sui suoi canali social. Il torneo comincerà oggi lunedì 6 marzo e durerà fino al 19 marzo. Anche il senatore Rick Scott, R-Fla, ha dichiarato su Twitter che la Homeland Security ha rifiutato la richiesta di “deroga” al vaccino di Djokovic, che gli avrebbe permesso di giocare sia a Indian Wells che a Miami, dal 19 marzo al 2 aprile.

Djokovic ha appena vinto gli Australian Open, il suo 22esimo titolo di singolare del Grande Slam. Aveva però saltato l’anno scorso la partecipazione dopo il caso esploso intorno alla sua esenzione e non aveva potuto partecipare agli US Open.

World No.1 Novak Djokovic has withdrawn from the 2023 BNP Paribas Open. With his withdrawal, Nikoloz Basilashvili moves into the field.#TennisParadise pic.twitter.com/wUcBn5upc7 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2023

