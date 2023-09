Mancano pochissime ore all’inizio della nuova stagione di Domenica In. Unica e sola padrona di casa è la signora della domenica Mara Venier con il suo contenitore pomeridiano. La prima puntata è prevista per il 17 settembre su Rai 1 e la Venier assicura che questa sarà l’ultima edizione sotto la sua conduzione.

Una prima puntata ricchissima di contenuti e ospiti presentati nel corso della conferenza stampa. Mara si è sbilanciata sui primi ospiti che siederanno in studio. Per quanto riguarda l’attualità ci sarà Daniela Di Maggio mamma di Giovanbattista Cutolo. Per lo spettacolo i The Kolors, Matteo Bocelli, Carlo e Matteo Garrone con i protagonisti di ‘Io Capitano’, che sarà l’occasione per aprire uno squarcio sui recenti sbarchi di migranti a Lampedusa.

Chi potrebbe prendere il posto di Mara Venier?

“È un programma impegnativo, su cui lavoro dieci mesi l’anno e forse è giusto alla mia età che io stia più vicino alla mia famiglia, che passi più tempo con mio marito Nicola, che una parte dell’anno vive a Santo Domingo”, racconta la conduttrice. “Voglio godermi il mio amore, anche se leggo che ci stiamo separando, ma non me n’ero accorta”, ironizza smentendo ogni voce. Sulla possibilità di un nuovo volto al suo posto, la conduttrice non si sbilancia: “Non faccio nomi, decideranno i direttori. Qualunque nome facessi sarebbe un torto verso altri colleghi, non è carino”.

L’invito a Barbara d’Urso e a Giorgia Meloni

“Ho invitato Barbara, il suo contratto scade a dicembre è probabile, spero che lei accetti il mio invito. Mi piacerebbe molto, da gennaio credo che lei potrebbe anche venire. È già stata invitata”, ha confermato. Un accenno infine a Giorgia Meloni, che non potrà invitare perché la Rai non le concede interviste ai politici: “Mi piacerebbe farle una bella intervista”, ammette Venier, “da donna a donna”.

