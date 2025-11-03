È stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza l’uomo che questa mattina, a Milano, ha accoltellato una donna. in piazza Gae Aulenti. Si tratta di un individuo dall’apparente età di circa cinquant’anni, con i capelli bianchi, attualmente ricercato dai carabinieri.

Donna accoltellata a Milano in Piazza Gae Aulenti

L’aggressione si era verificata in un passaggio pedonale che collega due edifici nella zona di Gae Aulenti, cuore pulsante della città e area molto frequentata dai pendolari, attorno alle 9 del mattino. Stando alle testimonianze raccolte, il soggetto non avrebbe avuto alcuna motivazione apparente. La vittima, che stava camminando verso l’ingresso della Finlombarda, società finanziaria della Regione Lombardia, è stata colpita alle spalle dal soggetto che si trovava fermo sul marciapiede. L’aggressore le avrebbe inferto un colpo con un coltello da cucina dalla lama larga e lunga almeno 20-25 centimetri, rimasto conficcato nella schiena, per poi darsi alla fuga senza che essere fermato da nessuno. Immediatamente soccorsa dal personale del 118 Areu, la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni. La prognosi è al momento riservata, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

L’aggressore identificato dalle telecamere: partita la caccia all’uomo

Analizzando le registrazioni delle numerose telecamere presenti nella zona, i carabinieri sono riusciti a identificare il sospettato. Una sua foto è stata diffusa in esclusiva da Tgcom24.

Accoltellamento a Milano, ecco chi è l’uomo ricercato per l’aggressione di Gae Aulenti #milano https://t.co/fZHDxNhCgN — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) November 3, 2025

