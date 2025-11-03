Paura a Roma dove nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, poco dopo le 11 è crollata parzialmente una parte della muratura della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci, nella zona dei Fori Imperiali. Sul posto presenti glia genti della polizia di Roma Capitale. Stando a quanto riferisce l’agenzia stampa Nova “ci sarebbero persone sotto le macerie”.

Crollo Torre, operaio grave

Un operaio è stato trasferito in codice rosso in ospedale. L’uomo, che ha 64 anni, ha riportato un trauma cranico ed è stato portato dal 118 al San Giovanni. Altri due feriti, con lievi traumi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Tre di loro, rimasti bloccati nella parte superiore della Torre su alcune impalcature, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con autoscale.

Secondo crollo: vigili del fuoco illesi

Sul crollo indagheranno insieme al Nucleo ispettorato del Lavoro e alla Asl. Un secondo crollo si è verificato mentre erano in corso le operazioni dei vigili del fuoco. Un’altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto ed ha provocato una nuove enorme nube di polvere: il personale è rimasto illeso in seguito al secondo crollo.

La struttura è interessata dai lavori finanziati con il Pnrr ed era in fase di ristrutturazione. La Torre dei Conti si trova in Largo Corrado Ricci tra via Cavour e via dei Fori Imperiali. E’ una delle torri medievali più imponenti di Roma. Fu costruita nel 1203 per volere di Papa Innocenzo III, della famiglia dei Conti di Segni, su strutture romane del Tempio della Pace. Alta in origine oltre 50 metri, oggi ne misura circa 29 a causa dei crolli dovuti ai terremoti e alle trasformazioni urbane.

