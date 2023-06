Ha accoltellato al collo, allo zigomo e all’orecchio, per fortuna non in modo grave, la compagna incinta al settimo mese, poi è scappato via ma è stato rintracciato e sottoposto a fermo dopo qualche ora dalla polizia.

Tragedia sfiorata a Roma dove i fendenti inferti a una donna di 32 anni per fortuna non si sono rivelati gravi. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile della questura capitolina, l’aggressione è avvenuta nella serata di domenica 25 giugno al culmine di una lite. Protagonista un uomo di 42 anni, originario della Tunisia.

L’episodio è avvenuto all’interno di un condomino in via dei Due Ponti, in zona Cassia. La donna si trovava nell’abitazione insieme alla madre quando è stata raggiunta dal compagno. E’ nata prima una lite, probabilmente l’ennesima, poi la folle aggressione con l’arma bianca. Infine la fuga con la 32enne lasciata a terra.

