Sul sedile posteriore di un’automobile, una Fiat Panda. Era scattato poco dopo le sette di mattina l’allarme, nel giro di poche ore l’intervento dei vigili del fuoco e il riconoscimento. È di una donna il cadavere ritrovato in località Rivabella, a Lecco, nei pressi di un campeggio, all’interno di una vettura che si trovava nelle acque del lago. Sul caso indagano i Carabinieri, al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Il ritrovamento al termine di una pista ciclabile che costeggia il lago. Alcuni operai questa mattina hanno fatto scattare l’allarme per la presenza di un’automobile con la parte anteriore, secondo quanto scrive l’Ansa, sotto la superficie dell’acqua. Una Fiat Panda che i vigili del fuoco hanno recuperato nel loro intervento. A tirare fuori dal lago la vettura i sommozzatori che stanno scandagliando le acque del lago per escludere la presenza di altri corpi.

Sul posto anche il medico legale che ha effettuato una prima visita esterna del cadavere e i militari della scientifica che stanno compiendo i rilievi. Ancora nessun aggiornamento sulle cause di morte della donna. Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera Milano il corpo è stato identificato, appartiene a una donna di 60 anni, milanese, sposata e con figli. I familiari della vittima sono arrivati a Lecco e sono stati ascoltati dagli inquirenti in caserma.

“Le strade sono ancora tutte aperte perché al momento non è possibile escludere l’intervento di terze persone – le parole del procuratore capo di Lecco Ezio Domenico Basso riportate dal quotidiano -. È stata disposta l’autopsia: verrà eseguita nei prossimi giorni per acquisire ulteriori elementi che ci consentiranno di avere un quadro più preciso. L’auto è finita in acqua, è stata vista da alcune persone e poi estratta dai pompieri. Nulla si può dire al momento sulla presenza di eventuali segni di violenza”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

