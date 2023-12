Sfregiata con l’acido dal marito dal quale si stava separando nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne uccisa dall’ex fidanzato. E’ quanto successo nelle scorse ore ad Agrigento dove una donna, di circa 50 anni, è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio dopo l’aggressivo avvenuta in via Tiepolo a Palma di Montechiaro, piccolo comune in provincia della città siciliana.

Anche il coniuge è rimasto ustionato, a quanto pare, alle mani ed è stato trasferito all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata piantonato dalle forze dell’ordine. Le indagini sono affidate alla polizia. La dinamica di quanto accaduto è in via di ricostruzione. La donna è arrivata in ospedale a bordo di un’ambulanza: le sue condizioni al momento non sono note.

Donna sfregiata con l’acido aveva già denunciato l’uomo

Secondo quanto riferisce Agrigentonotizie.it, la donna aveva già denunciato l’uomo ed era stato avviando l’iter del codice rosso.

