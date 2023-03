Continua il ciclo di incontri organizzato dalla V Municipalità di Napoli Arenella-Vomero nell’ambito del “Marzo Donna”. Il prossimo dibattito “Donne & Carriera” si terrà mercoledì 15 marzo alle ore 10 presso la sala consiliare Silvia Ruotolo. L’incontro sarà un’occasione per discutere sulle difficoltà che le donne incontrano a emergere in quei settori lavorativi in cui da sempre c’è una forte prevalenza maschile, ascoltando le esperienze di chi invece c’è riuscita nonostante le difficoltà. “Un’iniziativa – spiega la presidente, Clementina Cozzolino – che vuole rendere omaggio alle donne che sono emerse in settori che hanno visto da sempre la prevalenza di uomini e raccontare agli studenti e alle studentesse le loro storie. Ringraziamo Biagio Izzo per la sua partecipazione straordinaria”.

Nel corso del dibattito, oltre a Biagio Izzo che parteciperà come ospite, interverranno Enza Amato (presidente del Consiglio comunale di Napoli), Monica Flaminio (vice questore della Polizia/Commissariato Vomero), Paola Marone (presidente Federcostruzioni), Immacolata Troianiello (avvocato e presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli) e Gilda Valenza (fotoreporter). Per la V Municipalità saranno presenti la presidente Clementina Cozzolino, la vicepresidente e assessore alle Politiche Sociali Fabiana Felicità, l’assessore alle Pari Opportunità Tiziana D’Aniello e il presidente Commissione Politiche Sociali e Pari Opportunità, Isabella Continisio. La discussione sarà moderata da Marina Melogli, direttrice Società Umanitaria/Humaniter di Napoli.

Al dibattito parteciperanno gli studenti di alcune scuole di primo e secondo grado del quartiere perché è proprio dai più giovani che si deve partire per una società finalmente paritaria. “Il messaggio – aggiunge l’assessore alle Pari Opportunità, Tiziana D’Aniello – da trasmettere alle nuove generazioni è che non esistono carriere da uomini e carriere da donne. Presentare dei modelli positivi di donne che hanno scelto un settore di lavoro, fino a qualche tempo fa ritenuto maschile, é importante affinché le ragazze e i ragazzi comprendano che non esistono differenze, sia nel lavoro che in altri ambiti. Il nostro impegno vuole fornire esempi e spunti di riflessione”.

L’iniziativa sarà, quindi, un’opportunità di sensibilizzazione su temi legati all’universo femminile di estrema attualità e importanza. “Abbiamo scelto per questo dibattito il tema delle carriere femminili – conclude la vicepresidente, Fabiana Felicità – perché l’affermazione del lavoro è uno dei principali problemi che una donna si trova ad affrontare nella vita. Come sempre ci rivolgiamo ai più giovani perché è da loro che si deve partire per un mondo dove siano davvero garantite pari opportunità a uomini e donne”.

© Riproduzione riservata

Redazione