Dal 16 dicembre via alle vaccinazioni per i bambini nella fascia 5 -11 anni. L’ASL Napoli 1 Centro riconfigura i centri vaccinali per adeguare l’offerta. A partire dal 16 dicembre la Campagna Vaccinale verrà estesa anche alla fascia dei bambini dai 5 agli 11 anni e l’ASL Napoli 1 Centro – ancora una volta – sarà co-protagonista dello sforzo che la Regione Campania ha messo in atto per raggiungere il maggior numero di cittadini vaccinati. “Per adeguare l’offerta – dice il direttore generale Ciro Verdoliva – siamo pronti ad incrementare e caratterizzare ancor di più la rete dei punti vaccinali, conservando la possibilità di accedere senza prenotazione“.

Dunque, a partire da giovedì 16 dicembre, la rete dei punti vaccinali dell’ASL Napoli 1 Centro è aggiornata per la fascia di età 5 a 11 anni come segue: Centro Vaccinale Mostra d’Oltremare organizzato un allestimento ed un intrattenimento speciale e dedicato. Giovedì 16 dicembre, primo giorno della campagna vaccinale sarà aperto dalle ore 9,00 alle ore 18,00, esclusiva fascia età 5 – 11, in prosieguo il venerdì dalle ore 14,00 alle ore 18,00, esclusiva fascia età 5 – 11.

Il sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,00, esclusiva fascia età 5 – 11. Centro Vaccinale Isola di Capri organizzato un allestimento ed un intrattenimento speciale e dedicato giovedì 16 dicembre, primo giorno della campagna vaccinale sarà aperto dalle ore 9,00 alle ore 17,00, esclusiva fascia età 5 – 11, in prosieguo il venerdì dalle ore 14,00 alle ore 17,00, esclusiva fascia età 5 – 11. Centri Vaccinali già esistenti presso i Distretti sanitari di base pediatrici giovedì 16 dicembre, primo giorno della campagna vaccinale sarà aperto dalle ore 9,00 alle ore 18,00, esclusiva fascia età 5 – 11, in prosieguo

dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 20,00. Il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Inoltre: le vaccinazioni saranno possibili presso gli studi dei Pediatri di Libera Scelta aderenti alla campagna vaccinale e gli Istituti Scolastici aderenti alla campagna vaccinale, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 in giornate da concordare con i singoli Dirigenti scolastici L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia e l’ASL Napoli 1 Centro, in collaborazione tra loro, e grazie alla disponibilità offerta da numerosi medici volontari in pensione, hanno organizzato un numero verde a disposizione della cittadinanza, che fornisce riscontro a possibili quesiti di natura strettamente medico-scientifica anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 – 11, sulla base delle direttive fornite dai documenti elaborati dal Ministero della Salute, dall’I.S.S., dall’AIFA e dall’EMA.

Il numero verde 800.95.44.27, è attivo dalle ore 09:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì. Si conferma inoltre il servizio di ascolto telefonico – organizzato dall’AS Napoli 1 Centro – di “SOSTEGNO PSICOLOGICO” già attivo dal mese di ottobre ai numeri: 081-2549083, 081- 2549283 e 081-2548410 anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 – 11.

Chiamando questi numeri (dal lunedì al venerdì – ore 9,00 / 13,00) gli utenti dell’ASL Napoli 1 Centro che vogliono avere un sostegno psicologico per accedere alla vaccinazione troveranno ascolto diretto, con la possibilità di un vero e proprio accompagnamento psicologico alla vaccinazione. Durante le giornate dedicate presso il centro vaccinale Mostra d’Oltremare per tale fascia di età il percorso si potrà concludere con accoglienza e sostegno dove saranno presenti gli psicologi dell’ASL Napoli 1 Centro in una postazione dedicata.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio