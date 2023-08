Ancora un incidente sul lavoro: la tragedia scatta a Senago, martedì pomeriggio, nel Milanese, quando un ingegnere di 50 anni – Paolo Tamburini – è deceduto sul colpo dopo essere stato risucchiato da un ventilatore industriale.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.15, in una ditta di via Camillo Benso Conte di Cavour, la Acovent Srl, dedita proprio alla manutenzione di ventilatori industriali.

Secondo le prime ricostruzioni, Tamburini, residente a Novi Ligure, si stava occupando proprio di effettuare alcuni passaggi della manutenzione di un ventilatore industriale quando sarebbe accaduto l’incidente.

Nonostante il tempestivo soccorso ad opera dei vigili del fuoco e degli equipaggi di un’ambulanza e un’auto medica del 118, per l’ingegnere non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato interamente risucchiato nel ventilatore e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sull’incidente sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno ripercorrendo i fatti al fine di accertare l’esatta dinamica.

