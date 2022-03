Dramma lungo l’autostrada del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Cosenza e Rende, dove poco prima delle 19 di giovedì 3 marzo si è verificato un incidente che ha coinvolto due camion, uno dei quali ha sfondato il guardrail ed è precipitato nel vuoto. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto nel tratto in direzione nord (Salerno) dell’autostrada. Il mezzo pesante è precipitato in una scarpata: un volo di diversi metri. Ancora non si sa nulla sulle condizioni del camionista e di eventuali altre persone presenti a bordo.

Secondo una prima, parziale, ricostruzione, pare che il primo tir abbia forato un pneumatico per poi sbandare, sfondare la barriera protettiva e precipitare nel vuoto dopo essere stato tamponato dal camion che era dietro. Il conducente sarebbe stato estratto vivo e trasportato in ospedale in condizioni disperate. L’altro conducente ha riportato ferite non gravi. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 anche le forze dell’ordine.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

