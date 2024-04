È stata lei stessa ad avvicinarsi oggi pomeriggio ad una pattuglia della Polizia Locale di Roma, VI Gruppo Torri, e a raccontare la terribile storia, denunciando di essere stata drogata e violentata nei giorni passati all’interno del campo nomadi di via di Salone e pregando gli agenti di essere portata via.

La polizia, fermata dalla ragazza di origini serbe in fase di pattugliamento, ha trovato la 14enne in evidente stato confusionale, ma senza segni di aggressione o percosse: da prassi è stato chiamato il 118 ed è stato portata al Bambin Gesù dove al momento si trova per gli accertamenti medici del caso.

Partite le prime verifiche all’interno del campo per ricostruire gli eventi ed individuare i presunti aggressori.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco