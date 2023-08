Nell’estate dei prezzi sconsiderati e dei servizi tutt’altro che a cinque stelle, ecco arrivare l’ultima, imbarazzante, vicenda. Vuoi il toast diviso a metà? Bene, il taglio va pagato. E’ quanto accaduto in un bar a Gera Lario, sul lago di Como.

A denunciare l’episodio su Tripadvisor un turista che ha pubblicato la foto dello scontrino con la ‘voce’ in questione (“Tagliato a metà”). Una richiesta, quella della coppia in questione, costata due euro.

L’episodio, stando a quanto riferisce La Provincia di Como, risale alla fine dello scorso mese di giugno.

Il titolare del bar ha giustificato il costo come servizio in più offerto perché “abbiamo usato piattini e tovaglioli in più“. La coppia in origine aveva chiesto un toast vegetariano con patatine che costava 7 euro e 50 centesimi. Al cameriere è stato successivamente chiesto di dividerlo a metà.

“Il formato del toast viene servito già tagliato in due esatte metà. Eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due. Ma dobbiamo pagare perché ci siamo divisi in due il toast? Incredibile ma vero...”, scrive il cliente.

Imbarazzante la replica del gestore: “Se un cliente mi chiede di fare due porzioni di un toast devo usare due piattini, due tovaglioli e andare al tavolo impegnando due mani. È vero che il cliente ha sempre ragione, ma è altrettanto vero che le richieste supplementari hanno un costo”.

