La Sardegna in saldo cerca turisti last minute con le compagnie aeree e soprattutto navali che offrono biglietti a prezzi dimezzati rispetto a giugno. Basta provare una simulazione sui siti delle principali compagnie e fare una media per scoprirlo: e dunque, se un biglietto per 4 persone e auto da Civitavecchia a Olbia a giugno costava 1200 euro, oggi ne costa 700, quasi la metà.

Stesso copione sulla Livorno-Olbia (da 890 a 540 euro), sulla Genova-Porto Torres (da 1251 a 719). Addirittura 632 euro in meno sulla Genova-Olbia, da 1360 a 727 euro.In questi giorni anche i prezzi degli aerei si sono leggermente abbassati, garantendo lo spostamento per 4 fra i 400 e i 700 euro, prezzi comunque altissimi, lievitati a giugno fino a 850 euro-1.200 euro.

Una spia attendibile, secondo i vari operatori del settore, del calo netto di turisti registrato quest’anno nell’isola, sempre più difficile da raggiungere e sempre più cara, non solo al momento del viaggio.

Si sono ridotti anche i prezzi degli alberghi. Il calo dei costi dei trasporti è la dimostrazione che le prospettive autunnali erano troppo ottimistiche rispetto ad un’isola assaltata dai turisti come accaduto nel 2022. “Le ipotesi tariffarie dell’isola vengono decise tra ottobre e novembre tutto è stato fatto sulla scorta del buon andamento registrato nella stagione appena terminata. A quel punto, gli albergatori hanno scommesso sulla tenuta del prezzo e sul fatto che il mercato potesse digerire quel tipo di tariffe”, ammette Stefano Visconti, presidente della Camera di commercio di Sassari. Una spiegazione che fa il paio con i prezzi di traghetti e aerei.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo