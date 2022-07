È morta a 73 anni Ivana Trump, ex moglie del tycoon ed ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A dare la notizia lo stesso Trump con un post sul social network Truth, da lui stesso creato.

“Sono molto rattristato nell’informare tutti quelli che l’hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa a New York”, ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. “Era una donna meravigliosa, bella e formidabile, che ha condotto una vita straordinaria e fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era cosi’ orgogliosa di loro, come noi tutti di lei. Riposa in pace, Ivana!”.

Ivana Marie Zelnickova aveva origini ceche. Aveva lasciato il Paese negli anni ’70. È stata la prima moglie del tycoon. I due si erano sposati nel 1977 e avevano avuto i tre figli Donald Jr., Ivanka ed Erik. La loro unione era finita nel 1992. Trump avrebbe sposato dopo di lei Marla Maples, lei avrebbe sposato l’italoamericano Riccardo Mazzuchelli nel 1995 e nel 2008 l’attore e modello italiano Rossano Rubicondi morto nel 2021. Nel 2010 aveva partecipato al reality “L’Isola dei famosi”.

Con il passare degli anni i rapporti tra i due si erano rasserenati. La donna è stata trovata in un appartamento dell’Upper East Side, dove viveva a New York, dopo che i sanitari erano intervenuti sul posto per una chiamata di emergenza per arresto cardiaco.

