“Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”. Così Roberto Vecchioni, 79 anni ha annunciato suo social la triste notizia della morte del suo secondogenito Arrigo. È il secondo di quattro figli del cantautore, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo.

Dal suo primo matrimonio con Irene Brozzi, Roberto Vecchioni ha avuto la sua primogenita, Francesca Vecchioni. Dal matrimonio con Daria Colombo ha avuto anche altri due figli, Caroline a Edoardo, che due anni fa, in un romanzo, aveva raccontato la sua esperienza con la malattia, la sclerosi multipla. La famiglia ha chiesto silenzio e rispetto per il loro dolore. Accanto al post la foto del figlio Arrigo ripreso mentre sorride.

Non è chiaro cosa sia successo, certo è che per il cantautore è stato un colpo durissimo. Numerosi i messaggi di cordoglio per la prematura morte di Arrigo. In tanti si sono stretti intorno all’amato cantautore distrutto per la perdita del figlio.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

