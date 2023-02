“Notizia triste per me e per chi lo conosceva…. se n’è andato un altro pezzo di storia napoletana…. un amico delle origini…… non mi viene voglia di dire altro…… Sergio Solli”. Così Bruno Garofalo, regista e scenografo di De Filippo, ha annunciato la morte dell’attore napoletano. Aveva 75 anni. Con le sue interpretazioni in teatro e in tv accanto a Eduardo De Filippo e Luciano De Crescenzo ha fatto la storia della recitazione napoletana. Simbolo dell’epoca d’oro della commedia e della drammaturgia napoletana, è stato scoperto da Eduardo e con lui ha lavorato nell’ultima parte di carriera.

“Addio a Sergio Solli, L’attore Sergio Solli si è spento all’età di 75 anni. Se n’è andato un altro pezzo di storia napoletana. Originario dei Quartieri Spagnoli, dopo aver provato a fare il Barbiere viene scoperto da De Filippo. E proprio con Eduardo è cresciuto e si è fatto strada. A partire dagli anni Ottanta ha interpretato svariati film e diverse serie televisive. Oltre ad Eduardo de Filippo, lo ricordiamo al fianco di Troisi e soprattutto in “Così Parlò Bellavista” con Luciano De Crescenzo”, Scrive Slc Cgil Napoli Campania.

Dopo aver iniziato a lavorare come parrucchiere presto si appassiona al mondo della recitazione e l’hobby iniziale si trasforma in lavoro: comincia in una compagnia teatrale ma riesce a farsi provinare da Eduardo De Filippo e con lui lavora in “De Pretore Vincenzo” (1976), “Gli esami non finiscono mai” (1976), “Natale in casa Cupiello”, (1977), “Le voci di dentro” (1978), “Quei figuri di tanti anni fa” (1978).

Indimenticabile nel ruolo di spazzino che partecipa alle riunioni filosofiche in Così Parlò Bellavista. A partire dagli anni Ottanta ha anche interpretato svariati film e diverse serie televisive. Ha lavorato anche a “Il mistero di Bellavista” (1985) e “32 dicembre” (1988). Poi tantissimi i ruoli interpretati a teatro. Nel “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo è stato un piccolo personaggio prezioso rimasto nella storia con quella battuta “Prendo il caffè e me ne vado”. Ancora in “Sic sic” di De Filippo era uno “straordinario piccolo imbroglione” che litigava con Luca De Filippo, con il quale ha formato una coppia irresistibile.

