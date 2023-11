“La sinistra italiana è la migliore assicurazione per la premier” Giorgia Meloni. Parole di Edi Rama, il premier albanese criticato in questi giorni dal Partito Democratico dopo l’accordo sui migranti annunciato insieme alla presidente del Consiglio italiana. Un accordo che ha spinto i dem a chiedere l’allontanamento di Rama dal Pse (partito del socialismo europeo) per incompatibilità. Intervistato da Il Foglio a Parigi in occasione della conferenza di pace sul Medio Oriente, Rama rispedisce al mittente le accuse della sinistra italiana: “E’ qualcosa di incredibile, dice le stesse cose della destra in Albania e non a casa fanno la politica di quelli che non vincono mai”. Poi l’affondo: “Il Pd è un partito perso: sono pazzi“.

Rama sottolinea di aver parlato con gli esponenti del Pse, precisando che “sono amareggiati ma non hanno intenzione di presentare nulla contro di me. Sarebbero ridicoli e oltretutto le procedure di

espulsione non funzionano così. Non esiste. Forse sarebbe meglio aspettare. Forse faranno una smentita o si spiegheranno meglio. E’ tutto surreale”. Intervista rilasciata nella capitale francese all’ora di pranzo, nel pomeriggio, puntuale, arriva la retromarcia dem con Peppe Provenzano, responsabile Esteri della segreteria di Elly Schlein, che precisa: “Non abbiamo avanzato una richiesta formale di espulsione” di Edi Rama dal Pse, “ma posto un tema politico”. Parole pronunciate da Malaga, dove è in corso il congresso del Pse.

Rama demolisce il PD: “Meloni con questa opposizione può cadere solo per i suoi errori”

Nell’intervista al Foglio, Rama ammette di avere “pochi contatti nel PD”, a partire dalla segretaria Schlein: “Non la conosco”. Sulle accuse di traditore, il premier albanese è netto: “Mi fa ancora ridere, lo posso dire? Uno aiuta l’Italia e viene trattato così: solo la vostra sinistra è capace di certe reazioni”. Sinistra italiana letteralmente demolita dal leader di Tirana: “Io seguo la politica italiana e l’opposizione non si fa così. Quando ero io all’opposizione, nel mio paese, ho capito che se volevo vincere non dovevo saltare su ogni argomento senza mai arrivare al risultato. Un’opposizione che fa solo questo non riesce poi a funzionare. Il Pd non ha imparato nulla da Giorgia Meloni”. “Vuole sapere cosa dico spesso a Giorgia” aggiunge. “Con queste opposizioni, puoi cadere solo per i tuoi errori. Loro non ti faranno cadere mai”.

Il Pd e la storia del dottore: “Dire fa tutto schifo non è la soluzione”

Meloni che “quando non governava non stava tutti i giorni a dire questa cosa non è buona, fa tutto schifo. Giorgia ha avuto un percorso diverso ed è stata premiata dagli elettori. E’ come la storia del dottore: è come se tu sei un paziente ricoverato in un letto di ospedale e c’è un dottore che ti dice domani starai ancora più male. E questo si ripete tutte le volte che il dottore ti visita. A quel punto il paziente dice al dottore: ma vai a quel paese, se sai dirmi solo cose negative, cambio dottore”.

Accordo migranti, Rama: “Investimento su amicizia con Italia”

Tornano all’accordo sui migranti con il governo italiano, Rama chiama in causa il cancelliere tedesco Olaf Scholz: “Sta cercando di fare gli stessi accordi di Meloni. Scholz e i tedeschi non sono contrari al nostro memorandum, e sto parlando della Germania. Anche Bruxelles non è contraria” perché “Io e Giorgia abbiamo informato la presidente Ursula von der Leyen”. Infine Rama sui vantaggi che ricaverà l’Albania dopo l’accordo sui migranti siglato con il governo italiano: “Cosa ci guadagnò l’Italia quando i vigili del fuoco vennero da noi rischiando la vita sotto le macerie del terremoto? Per noi è un rapporto stretto con finalità strategiche, quello con l’Italia. Se l’Albania chiude questa intesa oggi, l’intesa rimarrà agli atti, nella storia. Fa parte dell’investimento su una amicizia. Non è uno scambio. Facemmo altrettanto con i nostri medici quando il suo paese era piegato dal Covid. Non è business”.

Redazione

Ciro Cuozzo