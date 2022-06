Inizia malissimo la giornata elettorale a Palermo, il capoluogo siciliano chiamato a decidere chi sarà l’erede del sindaco uscente Leoluca Orlando. Almeno una cinquantina di presidenti di sezione e numerosi scrutatori hanno dato forfait, con le sezioni rimaste ovviamente chiuse.

“Abbiamo lavorato tutta la notte per reperire presidenti. Attualmente circa 50 seggi non sono ancora aperti ma stiamo notificando altrettante nomine”, spiega all’Ansa Antonio Le Donne, segretario generale del comune di Palermo.

“Abbiamo lavorato intensamente tutta la notte e stiamo procedendo con la notifica di nomina di presidente di sezione ad alcuni titolari di posizioni organizzative del comune di Palermo per colmare i vuoti che si sono determinati nei vari seggi”, dice all’Ansa Alessandra Autore, dirigente responsabile dell’ufficio elettorale. Il compenso è di 280 euro per l’impegno nell’intera tornata elettorale, agli scrutatori va qualcosa in meno.

Problemi che si erano manifestati in realtà già sabato, quando in molte sezioni dislocate all’interno delle scuole non si sono potuti insediare regolarmente i seggi per mancanza di presidenti. Avvisaglie addirittura precedenti: venerdì il Comune di Palermo si era rivolto agli Ordini professionali di avvocati e dottori commercialisti per reperire professionisti da impiegare come presidenti.

“Questa mattina avrei voluto esercitare il mio diritto al voto – racconta all’Adnkronos Paola Maranzano – ma non è stato possibile perché arrivata al seggio, presso la scuola di via Bologni nel quartier Boccadifalco ci hanno detto che la sezione 375 era chiusa perché mancava il presidente. Sono nel pallone perché non sanno come risolvere questa situazione. E’ passata più di un’ora e ancora il seggio è chiuso. A questo punto, io vado a lavorare. Mi è stato negato il diritto al voto e ritengo che sia gravissimo“.

++ #REFERENDUM, LA LEGA SI APPELLA A QUIRINALE E VIMINALE: “CAOS SEGGI A PALERMO, DEMOCRAZIA A RISCHIO” ++ A Palermo, dove sono in programma anche le Amministrative, in alcuni seggi non è ancora possibile votare per i Referendum per la mancanza… https://t.co/izzXu2Vm9x — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) June 12, 2022

E a livello politico va segnalata la richiesta della Lega, che si è appellata al Capo dello Stato Sergio Mattarella e al ministero dell’Interno guidato da Luciana Lamorgese chiedendo di allungare l’orario di voto. Una “situazione grave e inaccettabile, democrazia a rischio, è necessario allungare l’orario del voto”, fanno sapere dal Carroccio.

Defezione che potrebbero essere collegate al match di stasera allo stadio ‘Renzo Barbera’, dove il Palermo giocherà finale di Play off serie C con il Padova per la promozione B ed è previsto il pienone con oltre 34mila spettatori. La concomitanza con le elezioni aveva spinto a a suggerire il possibile rinvio della partita, ma la Prefettura aveva deciso di confermare la data dell’evento sportivo.

