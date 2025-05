Chiusi da pochi istanti i seggi a Genova: Silvia Salis è in vantaggio nel primo exit poll per la carica di sindaco. La candidata del centrosinistra vanterebbe una forbice di preferenze tra il 53% e il 57%. Pietro Piciocchi, vicesindaco uscente e candidato del centrodestra, si fermerebbe tra il 38 e il 42%.

Genova è l’unico Comune ligure capoluogo e con più di 15mila abitanti, con 481.754 elettori su 561.203 abitanti chiamati nelle 653 sezioni cittadine aperte per scegliere il nuovo sindaco della città, i nuovi consiglieri comunali, i nuovi presidenti e consiglieri di Municipio.

Gli altri comuni liguri

668 in totale i seggi predisposti per le elezioni comunali in Liguria, con 492.817 gli elettori chiamati al voto in cinque Comuni: Genova, Orero, Rossiglione, Vallecrosia e Sassello. Gli altri Comuni liguri al voto sono Orero con 526 elettori e Rossiglione con 2.206 in provincia di Genova, Vallecrosia con 6.086 in provincia di Imperia e Sassello con 2.245 in provincia Savona.

Luca Frasacco