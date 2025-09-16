Nel giorno in cui la Campania comunica ufficialmente la data delle prossime elezioni regionali, fissate a domenica 23 e a lunedì 24 novembre vengono rese note le nuove rivelazione settimanali sulle intenzioni di voto. Le indicazioni arrivato da Swg per il Tg La7, che premia Fratelli d’Italia e – ancora una volta – l’astensionismo, fisso al 31%.

Elezioni Regionali, i sondaggi premiano FdI

Il partito di Giorgia Meloni tocca quota 30,4%, in rialzo di 4 decimi rispetto ai sette giorni precedenti. La maggioranza si conferma forte anche del sostegno della Lega (8,7%) e di Forza Italia (8,1%), quest’ultima però in leggero calo.

A fare spazio all’avanza FdI è il Partito Democratico, che perde lo 0,3%, scendendo al 21.9%, e i compagni del Movimento 5 Stelle al 13,3%. Sul versante dell’opposizione Verdi e Sinistra si ferma al 6,6%. Dura la vita per il centro: Azione al 3,4%, Italia Viva stabile al 2,4%. Ancora minore il coinvolgimenti di +Europa (2,1%).

Regionali Veneto, rebus data

In Veneto scoppia il caso election-day. Il presidente uscente Luca Zaia non ha ancora ufficializzato il weekend elettorale, ed è segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello a sollecitare un intervento: “Si dice tanto diverso e allora cosa aspetta?. “La data la diremo al momento opportuno, la legge è molto chiara – ribatte Zaia -. Si può stabilire fino 50 giorni prima delle elezioni e se guardiamo al 23 novembre (ultima domenica disponibile, ndr) mancano più di due mesi”. “Fissare il voto è il problema minore e qualcuno vuol far passare l’idea che non si andrà a votare”.

