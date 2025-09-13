Haim Fabrizio Cipriani, genovese, classe 1971, è un rabbino progressista (Reform/Conservative). Maestro di cultura biblica e cultore della Torah, è il fondatore della comunità Etz Haim in Italia. Ha servito comunità ebraiche a Milano, Roma, Tolosa, Montpellier e Marsiglia. È anche un noto violinista, specializzato nel repertorio barocco; membro stabile di ensemble prestigiosi, ha suonato – tra i pochi al mondo – il famoso “Cannone” Guarneri del Gesù di Paganini.

Ma è intorno al suo ultimo libro che le corde vibrano con un suono sinistro. Ha scritto “Alla vita! Feste, incontri e saggezza di un rabbino dei nostri tempi”, pubblicato dalla casa editrice cattolica Edizioni San Paolo, nella collana Dimensioni dello Spirito. Un agile testo dedicato alle festività ebraiche, niente di eclatante. E nulla di politico.

Alcun riferimento all’attualità israeliana, per capirci. Poco importa: le autorità – la Polizia, a quanto pare – avrebbe sconsigliato l’editore dal presentarlo pubblicamente. Andando a verificare, sembra, l’esistenza di vivaci polemiche sui social intorno all’appuntamento di presentazione del libro. E così il piccolo evento di dibattito che su quel testo avrebbe dovuto tenersi a Roma lunedì prossimo è saltato. Cancellato d’imperio dalle Edizioni San Paolo, che poi non hanno neanche più chiamato l’autore. Hanno archiviato la pratica, sembra senza troppo rammarico.

Rabbino, vogliono cancellare le sue presentazioni? Cosa è successo?

«Lunedì 15 settembre avrei dovuto presentare a Roma, presso la libreria Paoline di via della Conciliazione, il mio libro, in dialogo con il professor Vito Mancuso. La polizia ha effettuato un sopralluogo, non ha imposto alcun divieto ma ha “sconsigliato” l’evento. La casa editrice San Paolo ha deciso di annullarlo. È la vittoria degli estremisti».

Ma la polizia parla di rischi per la sicurezza. Le hanno attribuito posizioni estremiste?

«Hanno sostenuto che le mie opinioni sui social avrebbero potuto creare criticità. Chiunque può verificarle: sono lontane da ogni estremismo. Trovo sconfortante che chi ha il compito di proteggere i cittadini dichiari di non poterlo fare».

Chi avrebbe preso la decisione?

«L’editore, dopo aver ricevuto una nota dalla Questura. Credo dal Commissariato di zona, Roma-Borgo. Lo penso perché al telefono, quando mi hanno detto che era troppo pericoloso presentare questo libro, mi sembravano leggere un testo scritto da qualcuno».

Cosa significa per lei questo annullamento?

«Significa che chi minaccia e urla ha vinto. Che un’occasione di confronto pacato viene silenziata, mentre slogan violenti e antisemiti trovano sempre spazio nelle piazze e nelle strade. È un rovesciamento intollerabile».

Che clima sente attorno a sé?

«Un clima di paura. Un Paese in cui gli ebrei vengono regolarmente aggrediti e le voci moderate messe a tacere. Mentre chi diffonde odio e violenza gode di libertà di espressione e di protezione. È una deriva pericolosa, che mina la tenuta morale della società».

Sta parlando di antisemitismo strutturale?

«Sì. Non è più un episodio isolato, ma una tendenza che cresce. Se le istituzioni non proteggono le voci moderate, se il dialogo viene soffocato, allora ci resta solo una strada: continuare a parlare, insegnare, condividere. Non tacere».

Come risponde a chi vuole zittirla?

«Rilanciando. Con il mio minicorso “La Torà parla anche di te”. La Torà ammonisce: “La giustizia, la giustizia seguirai”. E il Talmud ricorda che il mondo si regge sulla giustizia, la verità e la pace. Se crollano questi pilastri, crolla la società intera».

E lunedì, nonostante tutto, sarà a Roma?

«Sì. Non posso cambiare i miei spostamenti. Se qualcuno vorrà offrire un luogo ospitale, sarò ben lieto di incontrare chi vorrà per un momento di studio e condivisione. Perché le voci moderate non devono ammainare la bandiera».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro