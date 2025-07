L’incontro al Nazareno tra Elly Schlein e il governatore toscano Eugenio Giani lascia sul terreno una vittima eccellente. Quell’aggettivo, “democratico”, che ormai rimane al Pd come un orpello del passato. Perché la segretaria eletta con le primarie aperte adesso sembra diventata allergica all’istituto voluto per la prima volta da Walter Veltroni. Ora le primarie sono scansate. Scongiurate come fossero una iattura. Gli accordi per i candidati si fanno a Roma, le decisioni le prende la segreteria nazionale dem. Così com’è stato per tutte le regionali dell’era Schlein. In Campania l’accordo con il M5S sul nome di Roberto Fico non si può e non si deve rimettere in discussione. E sulla bilancia dei rapporti tra Pd e 5 Stelle si giocano tutte le partite.

E così le future elezioni regionali diventano un caso per il centrosinistra. Uno scoglio, in queste giornate in cui gli italiani sognano il mare, a cui è pericoloso avvicinarsi. Campania e Toscana sono le Scilla e Cariddi attraverso le quali deve passare, indenne, la navicella schleiniana. Vincenzo De Luca, presidente uscente campano e non più presentabile alle prossime elezioni, ha raggiunto il limite dei due mandati stabilito dalla legge, non trova altre strade da percorrere che quelle indicate saggiamente da Sun Tzu molti secoli fa. E non potendo vincere i suoi nemici, prova a neutralizzarne gli effetti.

La cena De Luca-Conte: nel menù Fico e l’onore delle armi

Nelle more del week end trascorso, il governatore campano ha incontrato a cena Giuseppe Conte. Fra i due i rapporti sono buoni, anche se con il M5S c’è un cordiale odio assai consolidato. Non è chiaro però quali risultati porterà quest’incontro; facile ipotizzare che servito a tavola vi fosse un menù a base di Fico. Il presidente uscente della Campania fatica a digerire, però, il via libera all’ex presidente della Camera. Al momento del dolce, De Luca avrebbe chiarito la sua condizione di base: nessun attacco – avrebbe chiesto – alla sua gestione da parte del candidato unitario Fico. Fair play e nessuna abiura del passato da parte delle nuove leve. Non sapremo mai se il patto sia stato siglato davvero, ma è chiaro che a De Luca – che ha fatto il pieno di voti per due mandati – Pd e 5S devono almeno l’onore delle armi.

Il caso Giani e il cortocircuito dem

Anche il voto in Campania si terrà dunque all’insegna di quell’allineamento Avs-M5S a cui la segretaria dem ha ormai costretto il suo partito. Per mantenere unito il campo largo, Schlein accontenta i desiderata degli alleati al prezzo più caro: scontentando i suoi. Come in Toscana, dove il Movimento non vuole un bis di Eugenio Giani. Il presidente di Regione uscente della Toscana, al primo mandato, è da settimane al centro di un caso politico eloquente: popolare nei sondaggi, gradito dai sindaci toscani che hanno anche sottoscritto una petizione per sottolinearne il consenso, Giani è ancora in bilico. Tanto che si è dovuto autocandidare, bruciando sui tempi il disco verde del Nazareno. Il motivo? Una parte della coalizione preferirebbe un’altra candidatura. Qualcuno più allineato con il nuovo corso movimentista e radicale del partito. Nel fine settimana la corrente Schlein si è ritrovata per decidere il da farsi.

I paletti dei 5 Stelle

Nell’incontro di ieri, al quale il presidente della Toscana si è presentato scortato da tutti i vertici toscani del Pd, si sono ribadite le rispettive posizioni senza incassare, da parte dei toscani, il via libera necessario. Oggi ci sarà la segreteria regionale e poi la direzione regionale. Dopodiché dovrebbe arrivare il via libera “con delle condizioni”, fanno sapere dallo staff del presidente di Regione. Quali? Il M5S vuole imporre il freno sulle infrastrutture, provando a bloccare soprattutto rigassificatori e termovalorizzatori, secondo uno schema tristemente noto. Non c’è in gioco solo la paralisi della crescita della Toscana. C’è in discussione la capacità del Pd di determinare il suo programma senza farsi commissariare dai 5 Stelle di Conte, rispetto ai quali Schlein cede ogni volta di più, scivolando verso un ruolo ancillare.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

