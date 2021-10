Sono otto i candidati a sindaco di Bologna che sostituiranno l’uscente Virginio Merola. Matteo Lepore, il candidato del centrosinistra e designato successore della giunta uscente, è uno tra i candidati sindaco di un capoluogo di regione che a questo giro di amministrative ha la ragionevole certezza di vincere al primo turno. Appoggiato da più liste: Partito Democratico , Europa Verde, Matteo Lepore Sindaco, M5S, Anche tu Conti, Coalizione civica e Psi-Volt. Stefano Sermenghi, avvocato, 49 anni, non è nuovo alla carica di sindaco: è stato primo cittadino di Castenaso, comune in provincia di Bologna. Per il capoluogo emiliano corre con il sostegno delle liste Bologna forum civico e Italexit (fondato dall’ex giornalista Gianluigi Paragone). Fabio Battistini, candidato civico sostenuto da tutto il centrodestra, è un imprenditore di 64 anni. La sua candidatura è stata il risultato di un compromesso tra i vari partiti della destra. Dora Palumbo, ha lasciato il Movimento 5 stelle nel 2018 ed ora ha l’appoggio di Sinistra Unita. Laureata in geologia, è consigliera comunale del Gruppo Misto – Nessuno resti indietro.

14.00 – L’affluenza alle urne, rilevata alle 23 di ieri, è stata del 35,19%. Cala nei quartieri rossi, crolla in quelli alti. Sono soprattutto il Santo Stefano e il Porto – Saragozza a soffrire, fanalino di coda di una partecipazione cittadina che vede Borgo Panigale e Navile guidare la classifica di chi vota di più. Anche se pur sempre poco, per una città da sempre prima in Italia per la sua affezione al voto.

