Notte elettorale in Spagna con i socialisti che hanno resistito contro PP e Vox che non sono riusciti a fare la maggioranza. E allora al via i (moderati) festeggiamenti per il risultato. Nelle casse risuona l’iconica Raffaella con la sua Pedro, canzone pubblicata negli anni 80 dalla cantante e presentatrice italiana della quale esiste anche una versione spagnola. Nonostante non abbiano ottenuto la maggioranza, i Socialisti non pensavano di poter raggiungere il risultato ottenuto, per questo hanno pensato bene, almeno per adesso, di festeggiare. E chi meglio di Raffaella Carrà quando si vuole fare festa!

Una hit non casuale, visto che il leader e Presidente del Consiglio uscente si chiama proprio Pedro Sánchez, capo del PSOE che lo scorso 29 maggio 2023, a seguito della sconfitta subita nelle elezioni amministrative, battuto dal partito Popolare, aveva convocato un Consiglio dei ministri straordinario per rassegnare le dimissioni e convocare nuove elezioni.

Proprio Sánchez era fan della Carrà e la ricordò così quando morì: “Raffaella Carrà è stata una donna che ha ispirato diverse generazioni di felicità, coraggio e impegno. La sua musica rendeva felici i nostri cuori, il suo spirito libero riempiva le nostre anime”. Protagonisti del video sono il ministro della Cultura, Miquel Iceta, che balla – più o meno – assieme a Isabel Rodríguez, portavoce del Governo Sánchez II nonché ministro delle politiche territoriali, come si può vedere nel video.

