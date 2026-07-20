Politica
Elezioni suppletive Reggio Calabria, Carmine Fotia da La7 alla Camera
Reggio Calabria può diventare il primo laboratorio del campo largo in vista delle elezioni politiche. Il seggio lasciato libero alla Camera da Francesco Cannizzaro apre una partita che supera i confini cittadini. E dal territorio arriva un ampio appello affinché il centrosinistra scelga come candidato unitario Carmine Fotia, giornalista, scrittore e vicedirettore di La7.
Cannizzaro, esponente di Forza Italia, si è dimesso da deputato dopo essere stato eletto sindaco di Reggio Calabria. Le due cariche sono incompatibili. Poiché nel 2022 era stato eletto nel collegio uninominale Calabria U05-Reggio Calabria, il suo seggio non può essere assegnato per surroga: saranno gli elettori a scegliere, attraverso le suppletive, chi dovrà completare la legislatura a Montecitorio.
Una consultazione dalla valenza politica nazionale. Il centrosinistra ha l’occasione di verificare sul campo la tenuta del progetto unitario, superando sigle, tatticismi e veti. Non l’ennesima fotografia di gruppo, dunque, ma un candidato comune da sottoporre al giudizio degli elettori. Da qui l’appello rivolto ai segretari nazionali e regionali delle forze del centrosinistra e del “campo largo”, ai rispettivi organismi dirigenti e a chi sarà chiamato a decidere la candidatura. La richiesta è netta: scegliere Fotia.
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