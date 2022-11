Tragedia nel foggiano: un elicottero che scomparso questa mattina dai radar, con a bordo sette persone, è stato ritrovato tra Apricena e Torre Mileto. Nessun sopravvissuto. Il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha confermato che la zona del ritrovamento è Castelpagano di Apricena. A bordo del velivolo dell’Alidaunia viaggiavano quattro turisti sloveni, un medico e i due piloti. Le squadre di soccorso sono intervenute sul posto.

L’elicottero era scomparso dai radar nella zona di Apricena intorno alle 10:30 di questa mattina. Era in servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti. Era partito alle 9:20 dalle Isole Diomedee. L’ultimo contatto sul basso Gargano, in una zona sulla quale stava insistendo un temporale al momento della scomparsa. Le ricerche hanno coinvolto vigili del fuoco sia a terra con un elicottero, quaranta militari dell’Arma dei carabinieri, tre elicotteri dell’Arma, i reparti speciali dei “Cacciatori di Puglia”.

A bordo una famiglia slovena: Bostjan Rigler, 54 anni, Jon Rigler, 44, MatejaCurk Rigler, 44, Liza Rigler, 13 anni. Il medico a bordo, Maurizio De Girolamo, 64 anni, stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alla postazione del 118 sulle Isole Tremiti. “Il medico aveva appena terminato il turno di lavoro ed ha deciso di prendere l’elicottero anziché la nave per le condizioni meteo marine avverse. Qui da noi si è abbattuta una fitta nebbia”, ha detto il sindaco Peppino Calabrese citato dall’agenzia Ansa.

“L’ultimo contatto con il velivolo lo si è avuto nel territorio tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis. La nostra comunità è sotto choc. Non era mai successo prima una cosa del genere in 30 anni di servizio”, ha aggiunto il sindaco. I due piloti a bordo del velivolo si chiamavano Luigi Ippolito e Andrea Nardelli. Convocata una riunione del centro coordinamento soccorsi in prefettura a Foggia alle 14:00.

Il Presidente della Regione Michele Emiliano si trovava a Roma, dove partecipava al corteo della pace in corso nella giornata di oggi, quando ha appreso la notizia. È rimasto in contatto con il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e con il vice presidente della Regione, Raffaele Piemontese, per seguire le operazioni di ricerca. Alla notizia del ritrovamento del relitto ha lasciato Roma per rientrare a Foggia.

