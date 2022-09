Dovevano esserci quattro persone a bordo dell’aereo privato Cessna che ieri si è schiantato al largo della costa lettone, nel Mar Baltico, in circostanze misteriose. Il caso è tutto da decifrare, lo riporta la BBC. Quello che è certo è che il pilota, o i piloti, hanno smesso di rispondere ai messaggi e che secondo funzionari di aerei intervenuti per cercare di capire cosa stesse succedendo in cabina non c’era nessuno.

Perché il jet era partito dalla Spagna, da Jerez de la Frontera, e secondo alcuni rapporti sarebbe dovuto atterrare in Germania, a Colonia. Un primo allarme però sarebbe partito già quando il velivolo sorvolava il Paese iberico: possibili problemi di pressurizzazione dell’apparecchio che erano stati segnalati all’aeronautica francese. Il jet sarebbe stato allora monitorato da aerei francesi e da aerei tedeschi mentre passava nei cieli di Belgio, Lussemburgo e Germania.

Il Cessna 551 era registrato in Austria. Era partito da Jerez de la Frontera alle 12:56 GMT secondo il sito web FlightRadar24. Secondo il quotidiano tedesco Bild il contatto era stato però perso dopo che il jet aveva lasciato la penisola iberica. Nessuno avrebbe risposto ai controllori di volo tedeschi. Il Cessna sarebbe allora entrato nello spazio aereo svedese per poi dirigersi a est. Un cambio di rotta che ha preoccupato non poco le autorità.

I piloti della Nato, tedeschi, danesi e svedesi hanno tentato di avvicinarsi al velivolo “fantasma” per capire cosa stesse succedendo. “La speranza era quella di prendere contatto con l’equipaggio, ma non hanno visto nessuno in cabina”, ha riferito il capo del soccorso aereo svedese Lars Antonsson. Il velivolo avrebbe continuato a volare con il pilota automatico proseguendo verso nord est, nel Mar Baltico. Alle 17:37 il velivolo è stato segnalato su FlightRadar24 come in perdita di velocità e quota.

Il Cessna sarebbe precipitato in mare intorno alle 19:45 locali, forse a causa del carburante terminato. I servizi di soccorso dalla Svezia e un elicottero dell’aviazione lituana sono stati inviati dopo la notizia che l’aereo era caduto in mare vicino alla città lettone di Ventspils. “Attualmente, le squadre di salvataggio con barche ed elicotteri dalla Lettonia, la Lituania e la Svezia sono al lavoro dove l’aereo è precipitato”.

