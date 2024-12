Una relazione tossica. Elisabetta Canalis non ha dubbi nel definire il suo rapporto con l’ex attaccante dell’Inter Christian Vieri prolungatosi nei primi anni duemila. La show-girl si racconta a ‘Belve’, il programma di Francesca Fagnani, in un’intervista che andrà in onda domani in prima serata, ma di cui sono state diffuse le anticipazioni in tarda mattinata.

Elisabetta Canalis e la relazione tossica con Bobo Vieri

I due lanciarono lo stereotipo della coppia calciatore – velina: “Con Bobo ho toccato il fondo”, racconta. “Mi ha traumatizzata, non c’era fedeltà da parte sua. Una sera cercai anche di picchiarlo in un bar, ci hanno dovuti separare”. La Canalis ammette di aver sofferto tantissimo per amore confessa. “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo, si andavano a creare delle dinamiche tossiche, non paritarie che a lungo ti traumatizzano”.

Elisabetta Canalis e la fine della storia con George Clooney: “Sono andata via e non mi ha fermata”

Spazio anche per parlare di una sua storia d’amore ben più famosa, quella con George Clooney, l’uomo “che le ha insegnato che si può amare una persona che ti ama”.L a relazione tra i due è stata inoltre oggetto di speculazioni. Il gossip ha infatti ipotizzato fosse una strategia per sfatare i sospetti sull’omosessualità dell’attore e favorire la carriera internazionale della showgirl, e si era parlato di un accordo di separazione con una buonuscita di circa 500mila euro per Elisabetta, che includeva il riserbo sulla vicenda. La relazione, durata due anni, sarebbe finita a causa del rifiuto di Clooney di sposarsi o avere figli, non volendo ripetere esperienze passate. A Belve, la Canalis ha confermato di non aver firmato alcun contratto, e di avere avuto storie d’amore più intense: “Ho avuto amori più grandi – ha minimizzato. E’ finita perché me ne sono andata e lui non mi ha fermata”.

