C’era una certa attesa tra gli addetti ai lavori per capire se Elly Schlein volesse utilizzare l’incontro dei parlamentari del PD a Gubbio per togliersi qualche sassolino dopo le polemiche delle ultime settimane e magari annunciare la candidatura in tutti i collegi alle Europee contro Giorgia Meloni. Niente di tutto questo. La convention di Gubbio non ha dissipato i dubbi che ormai da giorni si affastellano sul futuro delle liste del Partito Democratico.

E non ha visto nemmeno le consuete polemiche che accompagnano questo tipo di eventi organizzati dal Nazareno. Opportunamente evitato di entrare nella SPA e nelle piscine sensoriali, i presenti si sono immersi in considerazioni di indubbio interesse sul fascismo e sul come evitare di vendere troppe armi per bloccare le guerre. Vale la pena esprimere un paio di concetti con il dovuto garbo ma la necessaria chiarezza. Il fascismo va combattuto, sempre. Chi accetta di sottostare al fascismo non è degno di far parte della comunità civile di questo Paese. Bene.

Ora che l’abbiamo detto e che siamo tutti d’accordo, almeno si spera, possiamo affermare con nettezza che il fascismo oggi si presenta sotto le forme dei terroristi ed estremisti di Hamas che decapitano bambini, uccidono civili, violentano donne senza alcuna pietà? Il fascismo oggi è Hamas. Per contrastare i nazisti, i nostri partigiani non giravano con la cerbottana. Secondo concetto. Per sconfiggere Giorgia Meloni – ammesso e non concesso che si voglia sconfiggere Giorgia Meloni e non aiutarla come ha fatto il PD nel 2022 – non serve evocare la minaccia del fascismo. Il lupo cattivo non è alle porte, nemmeno a Gubbio.

L’Italia non corre alcun rischio fascista. Evocare la deriva autoritaria serve a fare il gioco di Giorgia Meloni che può comodamente mettersi in posizione vittima. Se vuoi sconfiggere questo Governo devi evidenziare l’incapacità, l’inconcludenza, l’imbarazzo di questa classe dirigente. Che spara proiettili a Capodanno e idee a vanvera il resto dell’anno. Una classe dirigente che aumenta l’IVA sui pannolini e sui prodotti per bambini e che aumenta le tasse per gli agricoltori. Che, vedrete, sarà uno dei prossimi problemi di un Governo che aumenta lo staff del Ministro dell’Agricoltura ma lo fa aumentando le tasse ai coltivatori diretti, tasse che il nostro esecutivo aveva tagliato grazie ai ministri Martina e Padoan.

Se vuoi mandare a casa il Governo non devi inventarti un lupo che non esiste. Devi parlare di tasse, di sicurezza, di lavoro. Di sostenibilità non ideologica e di cultura, scuola, sanità: contro quelli che non hanno voluto il Mes sanitario. Devi offrire un’alternativa concreta. La Meloni non è credibile, ma i cittadini non sono creduloni: il fascismo oggi è a Gaza, non a Roma.

Matteo Renzi Matteo Renzi (Firenze, 11 gennaio 1975) è un politico italiano e senatore della Repubblica. Ex presidente del Consiglio più giovane della storia italiana (2014-2016), è stato alla guida della Provincia di Firenze dal 2004 al 2009, sindaco di Firenze dal 2009 al 2014. Dal 3 maggio 2023 è direttore editoriale de Il Riformista

© Riproduzione riservata

Matteo Renzi