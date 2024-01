Superati i malanni fisici (a proposito: auguri!) la nostra Presidente del Consiglio rientra in campo dopo giorni di forzata assenza e di comprensibili vacanze. E siamo sicuri che domani ella saprà affrontare da par suo i giornalisti che la attendono per la tradizionale conferenza stampa. In attesa di sentire le risposte alle domande che i giornalisti faranno (noi intanto ci siamo avvantaggiati proponendone alcune in questo numero), aggiungo da parte mia un consiglio.

Cara Presidente, è l’ora di farla finita con il vittimismo. Il tuo problema non sono i poteri forti di questo Paese: magari ci fossero dei poteri forti in grado di bilanciare una politica debole e inconcludente.

Il primo problema, cara Giorgia, sono i collaboratori che hai scelto e che continui a difendere, contro tutto e contro tutti.

Ma come puoi consentire a questo Paese di essere governato da Lollo, il cognato-che-ferma-i-treni, da Giovanni Donzelli detto Minnie, da Andrea Delmastro che organizza i veglioni di capodanno dove ci si spara addosso colpi di rivoltella anziché i soliti banalissimi petardi, da Adolfo Urso detto Urss che fa la guerra alle multinazionali ed è convinto di aver sconfitto l’inflazione. Quando finalmente si sveglierà tutto sudato gli diranno: tranquillo Adolfo è solo un brutto sogno, almeno tu non hai sparato a nessuno. Almeno tu.

La classe dirigente di Giorgia Meloni è imbarazzante. Impressionante. Impresentabile. Ci sono delle scelte di merito a spiegarlo meglio di qualsiasi altra riflessione. Piccole cifre che però rappresentano simboli. Quest’anno tolgono il finanziamento di un milione al centro di ricerca voluto da Rita Levi Montalcini per darne due allo staff del Cognato in Capo. Fare la segretaria di Lollobrigida, insomma, è più incentivato di studiare il cervello come faceva il premio Nobel della Medicina. A meno che non si voglia studiare il cervello nella segreteria di Lollobrigida ma l’impresa sarebbe stata ardua persino per la Montalcini. Lo scorso anno hanno azzerato i soldi della card culturale per i diciottenni per dare respiro finanziario alle società di serie A impiccate dai debiti dei loro presidenti irresponsabili: chissenefrega se un diciottenne legge meno o ascolta meno musica, l’importante era far contenti Lotito e compagnia cantante.

Cara Giorgia, ecco il consiglio: mandali a casa, prima della conferenza stampa. Caccia chi ti fa fare queste figuracce. Rimanda Lollo a occuparsi del partito così lo ricongiungi con tua sorella e liberi l’agricoltura italiana da questo problema. Regala a Delmastro due biglietti per il poligono, così si esercita con i suoi amici e lascia il Ministero della Giustizia.

Spiega a Donzelli di giocare al telefono senza filo vestito da Minni a Disneyland e non in Parlamento.

E gli italiani ti giudicheranno per quello che davvero vali. E non per gli incapaci che ti sei messa accanto.

Le 10 domande alla Premier

Domani ci sarà la conferenza stampa della premier e il primo quesito sarà di Claudia Fusani, firma de Il Riformista. Ecco cosa vorrebbe chiedere a Meloni la nostra redazione.

Ho sempre apprezzato la sua tendenza alla normalità, la ricerca di sobrietà nei comportamenti pubblici. Come può tollerare certi sciatti comportamenti, che rischia di pagare lei? (Andrea Ruggieri) L’Italia nel 2024 è la guida del G7.Il 2023 si è chiuso con la guerra a Gaza, la Russia che ha ripreso forza in Ucraina e l’Africa travolta dai golpe. Qual è il piano italiano per questi tre dossier? (Lorenzo Vita) Presidente, ha detto che la separazione delle carriere avrebbe aiutato i giudici e rafforzato la giustizia, sottolineando che era un obiettivo dichiarato del vostro governo. Perché ha cambiato idea? (Francesca Sabella) Da genitore come vede il futuro di ragazzini che crescono in un Paese dove non si investe in scuola e formazione e, con il decreto Caivano, si mostra loro solo la parte repressiva dello Stato? (Ciro Cuozzo) Lei ha molto insistito su natalità e procreazione, perché ha limitato i bonus alle neomamme, aumentato l’Iva su pannolini e prodotti per l’infanzia e tagliato gli aiuti per la conciliazione famiglia-lavoro? (Aldo Torchiaro) Una domanda alla giornalista Meloni, iscritta all’albo professionisti. In che misura crede che l’emendamento dell’on. Enrico Costa, la cosiddetta ‘Legge Bavaglio’ non rappresenti una minaccia al diritto di cronaca? (Giulio Pinco Caracciolo) Il 2024 è l’anno delle elezioni europee. Alcuni esponenti del suo governo la descrivono come «molto indecisa». Si candiderà come capolista in tutte le circoscrizioni come fece Berlusconi? (Riccardo Annibali) Intende adeguarsi alla direttiva comunitaria e alla Costituzione mettendo a gara le concessioni balneari? O vorrà far pagare agli italiani orgogliosi il prezzo dei privilegi di una corporazione? (Annarita Digiorgio) Il 20 dicembre l’Ecofin ha dato l’ok al nuovo Patto di stabilità nel solco dell’asse tra Francia e Germania. A distanza di poche ore la Camera ha bocciato la proposta di ratifica del Mes. È una «vendetta» per il compromesso al ribasso o il «no» era slegato dalle trattative sul Patto? (Luca Sablone) Il Regno Unito ha proposto ai Paesi europei di sostituire gli americani nella difesa dell’Ucraina, se Trump fosse rieletto. Può dirci se anche al suo governo è stato fatto questo invito e quale l’eventuale risposta? (Paolo Guzzanti)

