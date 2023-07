L’idea è nell’aria da un po’: l’eccentrico proprietario di Tesla e del (fu) social dell’uccellino, da poco mutato in X, starebbe per prendere casa in Trentino, a San Cassiano in Badia, quota 1500 metri slm. A costruire per lui una villa da mille e una notte, lo studio di architettura BlueArch, che ha sedi a Milano e a Bolzano.

Come ha spiegato l’architetto bolzanino Alessandro Costanza, nel mostrare i rendering del progetto, per il tycoon è stata immaginata una villa che, nella forma, ricorda il guscio di una tartaruga. Avrà ben 15 bagni e, naturalmente, sarà immancabile una piscina in vetro, a sfioro, con panorama sulle Alpi.

Ma non mancano altri dettagli: prevista, ad esempio, una camera criogenica a meno 100°, una spa, una sauna, una sala fitness, camini ovunque e un living da 100 metri quadri. E, come si conviene ad un magnate ultra-tecnologico, domotica ovunque.

La casa, insomma, che si estenderà su un prato di 4mila metri quadri, sarà un mix di tradizione, nei materiali, e futuro, nelle caratteristiche pensate per soddisfare il patron di Tesla.

