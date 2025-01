Giorni fa Elon Musk se l’è presa con Jimmy Wales, il creatore di Wikipedia, per l’aggiornamento repentino della sua voce biografica. Infatti, l’enciclopedia online ha prontamente segnalato del suo presunto saluto nazista al raduno di inaugurazione del presidente Trump, dedicandogli un intero paragrafo. Ma lo stravagante miliardario non l’ha presa bene: prima ha smentito, poi è andato all’attacco, accusando Wikipedia di ripetere la “propaganda” dei media tradizionali. Musk si è lamentato pure del fatto che Wikipedia non sia in vendita e che lui non la possa comprare. Allora Wales gli ha risposto piccato che l’enciclopedia cita solo “fatti” – ma quali “fatti”, verrebbe da dire… Visto che il saluto romano non era un saluto romano. Resta il fatto che tra questi che hanno in mano il mondo dei social, dove tutti abitiamo, non ci si aspetta una cagnara da scuole medie. Eppure finisce sempre a chi sputa più lontano.

Alessandro Agostinelli