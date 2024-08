Emilio Fede, ex volto del Tg4 e ora 93enne, è da alcuni mesi ospite in una residenza per anziani, come riportato da Dagospia e confermato dal giornalista Roberto Alessi.

Emilio Fede in una rsa di Milano

Il ricovero trova ulteriore conferma in un video virale su TikTok, dove Fede appare probabilmente in una Rsa di Milano. Nel video, un operatore socio-sanitario coinvolge il paziente chiedendogli un’opinione politica: “Direttore, meglio la Meloni o Berlusconi?”. Il video è stato diffuso dall’utente di TikTok @Malignu_original.

Il giornalista non ha dubbi: “Era meglio assolutamente Berlusconi per tante ragioni, ciao presidente ti voglio bene”. Fede, che nel video appare in condizioni di salute poco buone e col volto irriconoscibile, conclude con una battuta resa famosa dai fuori onda di Striscia La Notizia: “che figura di m…”

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione