Enrico Varriale torna in aula di tribunale per ribadire la sua versione dei fatti, l’ex giornalista Rai licenziato ‘per giusta causa’ alcuni giorni fa, mesi dopo la condanna in primo grado per stalking e lesioni ai danni dell’ex compagna, fornisce un racconto della sera dell’8 dicembre 2021, respingendo le accuse e affermando di non aver mai picchiato o minacciato la donna.

Enrico Varriale a processo per violenze e stalking: “La mia ex entrò in casa, mi trovò con un’amica e distrusse tutto”

La loro relazione, durata quattro mesi, toccò il punto di non ritorno proprio in quella data: “Ero in casa con mia amica, quando la mia ex compagna suonò alla porta, entrò e iniziò la scenata. Qualche ora prima, nel pomeriggio si era chiusa in bagno con il mio telefono, andando via molto arrabbiata dopo aver trovato alcuni messaggi. Tornando a quella sera, distrusse tutto quello che avevo in casa. Non sapevo come fermarla, ero disperato, non sapevo come contenerla, ma non la colpii, anche se lei sostenne il contrario, minacciandomi di denuncia. Poi andò via soltanto dopo aver chiamato un’ambulanza. Dopo quanto successo la mia ex moglie e mia figlia mi proposero di andare a stare per qualche giorno a casa loro e così feci”, ha concluso davanti al giudice.

Enrico Varriale a processo per violenze e stalking, la storia iniziata su Facebook

La storia di Varriale e della sua ex compagna era cominciata sui social: ”Si era presentata con un messaggio su Facebook e abbiamo iniziato a frequentarci, ma spesso poi non ci sentivamo per settimane, perché lei era gelosissima, specie se vedeva i miei like”. I problemi della coppia sarebbero iniziati al momento della mancata riconferma alla vice-direzione a Rai Sport. Oggi, mesi dopo la condanna in primo grado per stalking e lesioni, il contratto con l’azienda è terminato, non prima che il giornalista aveva intentato causa sostenendo di essere stato «demansionato» con la sospensione cautelare dall’incarico ma non dello stipendio che aveva regolarmente continuato a percepire. In passato, durante il lo stesso processo Varriale aveva ammesso di averle dato uno schiaffo, definendolo “l’errore più grande della sua vita”. Al giornalista viene contestato inoltre di aver contattato la vittima anche con ”numeri anonimi, cercando di carpire notizie anche attraverso il controllo dei profili social”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco