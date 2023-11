Sfregiata in volto con acido muriatico. Una ragazza di 23 anni è stata aggredita dal suo ex compagno, due anni più grande, ad Erba, nel Comasco. I fatti sono accaduti questo pomeriggio alle 14.

L’uomo è stato immediatamente fermato dai carabinieri, mentre la donna ha riportato delle ustioni al viso ed è stata portata all’ospedale Sant’Anna in codice giallo: stando alle prime valutazioni infatti, la ragazza non avrebbe riportato lesioni gravi. L’aggressore, di nazionalità marocchina così come la ragazza risiede in provincia di Pavia. Ferito in modo lieve anche un uomo di 47 anni che era intervenuto in soccorso della giovane.

I precedenti

Non è la prima volta che il comportamento del giovane aveva causato dei problemi alla ragazza. La prima denuncia da parte dell’ex fidanzata era arrivata ad agosto 2022 per minacce e molestie, poco dopo la fine della relazione. A febbraio 2023 invece aveva chiesto un intervento e sporto querela per atti persecutori e per la stessa accusa ad agosto 2023 il ragazzo era stato arrestato in flagranza di reato, assieme a danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale per aver colpito l’auto della giovane con un cric.

Aveva trascorso qualche giorno in carcere al penitenziario di via Al Bassone a Como per poi finire agli arresti domiciliari, misura sostituita col divieto di avvicinamento alla vittima, ma senza braccialetto elettronico.

Redazione

Luca Frasacco