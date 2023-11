Violentata da due ragazzi in un auto. E’ quanto denuncia una 18enne napoletana ai carabinieri dopo una serata trascorsa in giro con le amiche per i vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica 18 e 19 novembre. A riportare la notizia oggi Il Mattino e l’edizione napoletana di Repubblica. La giovane – della provincia di Napoli – si è presentata dai militari all’alba di domenica in compagnia di due amiche, con le quali si era recata nei Quartieri Spagnoli per trascorrere il sabato sera.

Ai militari le tre giovani spiegano di aver incontrato due ragazzi, poco più grandi di loro, con i quali trascorrono del tempo in un locale. Successivamente una delle ragazze si è allontanata con uno dei due in auto, ma improvvisamente si è presentato anche l’altro giovane ed ha subito abusi da entrambi. Gli inquirenti hanno sequestrato i vestiti della giovane per svolgere le prime verifiche. La presunta vittima che inizialmente aveva accettato le avances di uno dei due ragazzi coinvolti, avrebbe più volte ribadito di non essere consenziente. “Mi hanno costretta a consumare atti sessuali in auto, mai lo avrei fatto con due persone. Ho chiesto di smetterla, non mi hanno ascoltato”.

Denuncia stupro in auto, oltre ai vestiti, analizzata la videosorveglianza

Adesso saranno le indagini coordinate dalla procura di Napoli, e condotte dal pool che si occupa dei reati contro le fasce deboli, a far luce sull’accaduto. Acquisite anche le immagini della videosorveglianza presenti nella zona dei localini dei Quartieri Spagnoli. L’obiettivo è quello di arrivare all’identificazione dei due ragazzi che hanno trascorso parte della serata con le tre amiche prima della presunta violenza avvenuta in auto.

