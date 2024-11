Una terribile esplosione si è verificata nella zona industriale di San Zeno, ad Arezzo, dove un’azienda di lavorazione metalli, la Safimet, ha preso fuoco a seguito di un incidente verificatosi nel locale caldaia.

Sul posto sono prontamente arrivati vigili del fuoco e personale sanitario con due ambulanze e un’auto infermierizzata.

Al momento sono 4 gli operai rimasti intossicati: non sarebbero in pericolo di vita, bensì inviati in codice minore al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Dalle prime informazioni raccolte risulterebbero gravi i danni all’edificio, specializzata nel recupero e nell’affinazione di metalli preziosi.

