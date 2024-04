Una tragedia immane. L’incendio e l’esplosione alla centrale idroelettrica Enel di Bargi hanno sconvolto il lago di Suviana, una comunità che ruota intorno alla diga e all’impianto per la produzione idroelettrica. Da fuori le immagini non sembrano drammatiche perché tutto sta avvenendo a 30 metri di profondità sotto il lago, al piano 9.

Il bilancio provvisorio è di 4 morti, 5 ustionati gravi e 3 dispersi. L’incidente si è verificato sotto il livello dell’acqua. “L’esplosione di una turbina durante i lavori di messa in opera è avvenuta all’ottavo piano ribassato, mentre al nono piano si è registrata un’inondazione dovuta a un tubo di raffreddamento della turbina che ha allagato il locale per parecchi metri”, ha spiegato il prefetto di Bologna Attilio Visconti.

Il racconto dei vigili del fuoco che si sono calati nell’inferno: a 30 metri

Inquietanti sono invece le testimonianze dei vigili del fuoco che a fatica si sono calati sotto il livello del lago per la ricerca dei dispersi e di chi gestisce le attività a ridosso del lago, frequentate in mezzo alla settimana proprio dai lavoratori dell’impianto.

“Un disastro impressionante” hanno raccontato i primi soccorritori, quando ancora non erano riusciti ad entrare all’interno dei locali colpiti dall’esplosione. “Abbiamo sentito un’esplosione e poi del gran fumo uscire dalla centrale – racconta Simone Cappi, titolare del ristorante La Spiaggetta che si trova sul lago, a circa 300 metri dal luogo dell’esplosione – È incredibile ciò che è successo. I soccorritori sono arrivati in forza, abbastanza velocemente, c’è un gran lavoro da fare”.

Un boato, poi il fumo denso che si alza dalla centrale e dal lago

Un boato, poi il fumo denso che si alza dalla centrale e dal lago, le sirene dei mezzi di soccorso che risuonano nella valle, il via vai delle ambulanze fuori dai cancelli. L’area è dentro un parco regionale a cavallo dell’Appennino tosco-emiliano.

Tutti i locali sono completamente invasi dal fumo

Nella centrale stavano facendo dei lavori racconta un ristorante nelle immediate vicinanze della centrale “È un anno e mezzo che stanno rinnovando tutto”. “Tutti i locali sono completamente invasi dal fumo – conferma Luca Cari, dirigente della comunicazione d’emergenza del comando generale dei vigili del fuoco – gli uomini stanno intervenendo con gli autoprotettori perché altrimenti sarebbe impossibile lavorare in sicurezza”.

“Potrebbe essere che dopo l’esplosione abbiano trovato ricovero da qualche altra parte della piastra”, ha detto il direttore regionale dei Vigili del fuoco, Francesco Notaro. Sul posto sono arrivati tanti amministratori locali insieme al prefetto, al pm di turno e alle forze dell’ordine. “Vediamo un via vai continuo, si calano con le bombole di ossigeno”, dice Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione de Pepoli. Il sindaco di Camugnano, Marco Masinara, parla di un probabile crollo di un solaio. “Un dispiacere enorme: è stata colpita un’intera comunità, nostra e di Enel che qui ha un forte legame con tutte le persone che da anni lavorano alla centrale”.

Mattarella chiama Bonaccini: “Sia fatta piena luce”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è messo in contatto con il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dal quale ha assunto informazioni sulla tragedia avvenuta nella centrale elettrica del Lago di Suviana. Nel corso della telefonata il Capo dello Stato ha espresso il suo cordoglio per gli operai deceduti e solidarietà ai feriti, alle famiglie e ai colleghi di lavoro delle vittime, auspicando che sia fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente.

Il Lago artificiale di Suviana

Situato al confine fra Toscana ed Emilia-Romagna, il lago di Suviana dove nel pomeriggio si è verificata l’esplosione, è un bacino artificiale costruito negli anni Venti per lo sfruttamento dell’energia elettrica, diventato poi anche un luogo di attrazione turistica che, vista la relativa vicinanza alle aree metropolitane di Bologna e Firenze, richiama spesso chi vuole sfuggire per una giornata alla calura estiva. Sul lago si affacciano due centrali idroelettriche: Suviana e Bargi. È quest’ultima quella coinvolta nell’esplosione e incendio. Viene alimentata anche dalle acque del bacino del Brasimone attraverso condotte.

Quello di Bargi è un impianto di generazione/pompaggio composto da due gruppi di produzione da 165 MW ciascuno per una potenza installata di 330 MW. È il più grande a livello di potenza installata nella regione emiliano-romagnola e ha una funzione rilevante di regolazione, esercizio e gestione della rete elettrica nazionale. La centrale è per tre quarti sommersa. Il lago è nato dalla costruzione della diga, ultimata nel 1932, ed è alimentato dal torrente Limentra. Si trova sull’Appennino Bolognese, fra i Comuni di Camugnano e Castel di Casio.

Si tratta di un impianto fortemente legato alla storia recente dell’Appennino, tanto che la sua costruzione venne inizialmente realizzata per alimentare la linea ferroviaria Bologna-Firenze di recente costruzione. La centrale di Bargi risale agli anni ’70. La zona nei dintorni dei due laghi forma un parco regionale ed è considerata esempio di come ambiente ed energia pulita rinnovabile possano convivere. Il bacino di Suviana-Brasimone conta anche altri impianti idroelettrici, minori rispetto a Bargi: Suviana da 27 MW, Le Piane da 10 MW, Santa Maria da 6 MW, Le Pioppe da 0,3 MW e Pavana da 0,11 MW per una potenza complessiva di circa 373 MW.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo