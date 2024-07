Ora è ufficiale. La Commissione europea ha confermato il finanziamento all’Italia per il progetto del Ponte sullo Stretto. L’esecutivo dell’Unione europea ha infatti presentato l’elenco dei 134 progetti di trasporto selezionati per essere finanziati direttamente da Bruxelles. E tra questi rientra anche l’infrastruttura che collegherà Calabria e Sicilia, per cui l’Italia riceverà 24,7 milioni di euro. “Il progetto mira a completare la progettazione tecnica del ponte ferroviario-strada sullo stretto di Messina, per collegare la Regione Calabria e l’isola di Sicilia. Il principale vantaggio del progetto sarà quello di preparare la futura costruzione del ponte”, scrive la Commissione.

L’Europa paga per il Ponte sullo Stretto, i progetti italiani finanziati

L’Ue sborserà in sovvenzioni 7 miliardi di euro totali tramite il Meccanismo per collegare l’Europa sui 134 progetti infrastrutturali selezioni. Di questi, sette riguardano l’Italia, che oltre al Ponte sullo Stretto riceverà finanziamenti per 700 milioni anche per il collegamento ferroviario tra Francia e Italia sulla Lione-Torino. Gli altri sono l’installazione di un livello avanzato di Ertms, un sistema di festione del traffico ferroviario, un progetto sulla via d’accesso meridionale alla Galleria di Base del Brennero e la costruzione del tunnel di Scalares, il potenziamento del nodo multimodale urbano di Bologna, una nuova area di parcheggio sicura e protetta a Ronchis (Latisana) sull’autostrada per la Slovenia, un progetto sullo sviluppo del nodo intermodale di Napoli Centrale/Garibaldi Porta Est, un aggiornamento dell’Ertms su 70 treni ad alta velocità.

Le infrastrutture più importanti finanziate dall’Europa

La somma principale dei sette miliardi dell’Europa saranno spesi per progetti ferroviari, tanto da ricevere l’80% dei sette miliardi totali. Oltre alla Lione-Torino, ci sono altri collegamenti ferroviari transfrontalieri nel Baltico (Rail Baltica) e tra la Danimarca e la Germania (con il tunnel di Fehmarnbelt). Oltre alle ferrovie, anche i porti, con una ventina di progetti che sono stati scelti come destinazione di finanziamenti: l’obiettivo è modernizzare snodi e infrastrutture, in particolare per fornire energia alle navi a terra e per trasportare energia rinnovabile.

