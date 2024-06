Giuseppe Conte nella sede del Movimento 5 Stelle è arrivato poco prima delle 2 di notte. Sa che deve parlare dopo un risultato che assomiglia più a una disfatta che a una sconfitta per i pentastellati. E così si presenta ai microfoni dei giornalisti per una breve dichiarazione in merito alle elezioni europee, con le proiezioni dei risultati che lo vedono a poco più del 10%.

Europee, la disfatta del Movimento 5 Stelle secondo Conte

“Prendiamo atto del risultato, sicuramente molto deludente”, “potevamo fare meglio” ha detto Conte. “I giudizi dei cittadini sono inappellabili. Avvieremo una riflessione interna per capire le ragioni di un risultato che non è quello che ci aspettavamo. I nostri europarlamentari saranno assolutamente coerenti rispetto agli impegni presi in campagna elettorale“, ha poi specificato il presidente del M5s. “Il nostro impegno politico non marca nessuna battuta d’arresto“.

Poi una battuta sul posizionamento dei cinque stelle nelle istituzioni di Bruxelles e Strasburgo: “In Europa saremo nell’area progressista” e “cercheremo in un equilibrio difficile di far valere il nostro peso”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani