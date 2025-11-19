Dal 23 al 29 novembre si disputerà a Budapest l’Europeo U23 Boxing Championship 2025. Protagonista con la Nazionale Italiana di pugilato, il 20enne già Campione del Mondo e Campione d’Italia Salvatore Attrattivo.

Il giovane pugile napoletano, tesserato della società sportiva Pro Fighting Napoli Club, salirà sul ring per la categoria dei 50 chili. “È il mio primo debutto nel campionato Europeo – ha dichiarato Attrattivo -. È sempre un onore far parte della Nazionale Italiana e sono molto orgoglioso di rappresentare Napoli, la mia città. Ho lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo, e nonostante sfiderò avversari di alto livello, darò il massimo per dimostrare quanto valgo e per portare a casa la medaglia”.

A supportare Attrattivo, lo staff tecnico della Nazionale: il Direttore tecnico Giovanni De Carolis e i Coach Leonard Bundu, Sumbu Calambay, e Carmine Cirillo

© Riproduzione riservata

Redazione