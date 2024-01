L’ex allenatore svedese Sven Goran Eriksson ha un tumore e gli restano pochi mesi di vita. L’annuncio lo ha dato lui stesso in un intervento alla radio P1 in Svezia, notizia poi ripresa da molti media internazionali, a partire dalla Bbc.

L’annuncio dell’ex allenatore

“Ho una malattia grave. Nel migliore dei casi un anno, nel peggiore molto meno. Impossibile dirlo con esattezza, quindi è meglio non pensarci” ha detto Eriksson alla radio. Per il 75enne ex allenatore la strada è una sola, nonostante il cancro in fase terminale: “Devi ingannare il cervello. È facile finire a chiudersi in casa e a essere triste e pensare a quanto sei sfortunato e così via. Ma no, devi vedere il lato positivo delle cose e non seppellirti nei tuoi problemi, perché questo è il problema più grande ovviamente”.

“Devo combatterlo più a lungo possibile” la promessa di Eriksson, che ha spiegato: “Non ho grandi dolori, ma mi hanno diagnosticato una malattia che si può rallentare ma non operare, è quello che è”. “È arrivato dal nulla e questa è la cosa più sconvolgente” ha ammesso il 75enne.

Chi è Sven Goran Eriksson

Sven Goran Eriksson è stato per 42 anni un allenatore e un manager di calcio. L’ultimo ruolo lo ha avuto nel club svedese Karlstad, come direttore sportivo. Undici mesi fa, però, si è dimesso a causa di problemi di salute. Lunghissima la sua carriera che lo ha visto protagonista anche in Italia come allenatore di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio. Proprio con il club biancoceleste ha raggiunto forse il suo apice tra la fine degli anni ’90 e il 2000 con la vittoria di uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e in Coppa delle Coppe. Dopo è arrivato il passaggio sulla panchina della Nazionale dell’Inghilterra. Dal 2001 al 2006, infatti, è stato il commissario tecnico inglese, il primo straniero per la squadra dei Tre Leoni.

